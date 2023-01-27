«Спартак» опубликовал закадровый материал с матча с болгарским «Ботевым»
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Пресс-служба московского «Спартака» на своём YouTube-канале выложила закадровый видеоролик с матча с болгарским клубом «Ботев», прошедшего сегодня, 27 января.
Встреча между «Спартаком» и «Ботевым» закончилась победой российской команды с минимальным счётом. Единственный гол на 67-й минуте забил нападающий Павел Мелёшин.
Московский «Спартак» примет участие в Winline Зимнем кубке РПЛ. На турнире команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Ростовом» (2 февраля), «Краснодаром» (6 февраля) и «Сочи» (10 февраля). Официальная часть сезона возобновится для «Спартака» играми с «Локомотивом» в Фонбет Кубке России (22 и 27 февраля). 4 марта красно-белые сыграют с «Уралом» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт на «Открытие Банк Арене».
Новость по теме«Спартак» минимально обыграл «Ботев»
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