«Спартак» опубликовал закадровый материал с матча с болгарским «Ботевым»

Пресс-служба московского «Спартака» на своём YouTube-канале выложила закадровый видеоролик с матча с болгарским клубом «Ботев», прошедшего сегодня, 27 января.

Встреча между «Спартаком» и «Ботевым» закончилась победой российской команды с минимальным счётом. Единственный гол на 67-й минуте забил нападающий Павел Мелёшин.

Московский «Спартак» примет участие в Winline Зимнем кубке РПЛ. На турнире команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Ростовом» (2 февраля), «Краснодаром» (6 февраля) и «Сочи» (10 февраля). Официальная часть сезона возобновится для «Спартака» играми с «Локомотивом» в Фонбет Кубке России (22 и 27 февраля). 4 марта красно-белые сыграют с «Уралом» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт на «Открытие Банк Арене».