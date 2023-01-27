Непомнящий: Садыгов сказал, что «Химки» не умрут. Это солидный инвестор, ему можно верить

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о текущем положении подмосковных «Химок». Красно-чёрные занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 12 очков после 17 матчей.



«Видел, что Туфан Садыгов недавно сказал, что «Химки» не умрут и будут жить дальше. Это же солидный инвестор, ему можно верить. Но стоит сказать, что весной им будет очень сложно. Борьба внизу турнирной таблицы будет очень серьёзной. Настолько серьёзной, что будут искры лететь во все стороны. У меня нет уверенности, что «Химки» останутся в РПЛ», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) применил к «Химкам» запрет на регистрацию новых футболистов.