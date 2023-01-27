«Интер» заинтересован в услугах Роберто Фирмино

«Интер», который продолжает поиски нового нападающего, обратил внимание на бразильского форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Соглашение футболиста с английским клубом истекает летом, по информации источника, «нерадзурри» всерьёз рассматривают возможность его подписания. Если бельгийский форвард Ромелу Лукаку, арендованный у «Челси», не проявит себя в оставшихся играх сезона, он уедет обратно в Англию, и миланцам будет необходим новый нападающий.
Сообщается, что зарплата бразильца в «Ливерпуле» составляет около € 10 млн, однако в «Интере» хотели бы, чтобы он согласился на € 8 млн в год – сумма, которую получает другой форвард миланцев Эдин Джеко.
Ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего бразильского футболиста заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Однако Фирмино, чей контракт истекает в конце сезона, намерен подписать с «Ливерпулем» новое соглашение до 2025 года.
В 21 матче нынешнего сезона Роберто Фирмино забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Он выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.
Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ:
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