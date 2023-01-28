Фред: уверен, что «МЮ» выиграет трофей в этом сезоне

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред выразил надежду, что его команда выиграет трофей в этом сезоне.
«Думаю, в футболке «Манчестер Юнайтед» у меня было много особенных моментов.
К сожалению, мы ещё не выиграли трофей, но я уверен, что это произойдёт в этом сезоне», – приводит слова Фреда UtdPlug.
«Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы АПЛ, выиграв 12 встреч и заработав 39 баллов.
В Кубке английской лиги «МЮ» вышел в полуфинал, в котором с командой дважды встречается «Ноттингем Форест». Первая игра прошла 25 января и завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива из Манчестера. Ответная игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» 1 февраля и начнётся в 23:00 мск.
В плей-офф Лиги Европы подопечным тен Хага предстоит сыграть с «Барселоной».
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:
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