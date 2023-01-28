Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фред: уверен, что «МЮ» выиграет трофей в этом сезоне

Фред: уверен, что «МЮ» выиграет трофей в этом сезоне
Комментарии

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред выразил надежду, что его команда выиграет трофей в этом сезоне.

«Думаю, в футболке «Манчестер Юнайтед» у меня было много особенных моментов.

К сожалению, мы ещё не выиграли трофей, но я уверен, что это произойдёт в этом сезоне», – приводит слова Фреда UtdPlug.

«Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы АПЛ, выиграв 12 встреч и заработав 39 баллов.

В Кубке английской лиги «МЮ» вышел в полуфинал, в котором с командой дважды встречается «Ноттингем Форест». Первая игра прошла 25 января и завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива из Манчестера. Ответная игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» 1 февраля и начнётся в 23:00 мск.

В плей-офф Лиги Европы подопечным тен Хага предстоит сыграть с «Барселоной».

Новость по теме
Тен Хаг: завоевание трофея — лучшее чувство. И «МЮ» постарается завоевать трофей

Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023