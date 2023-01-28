Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян: сейчас некоторые команды очень «тугие», чего нельзя сказать о «Спартаке»

Григорян: сейчас некоторые команды очень «тугие», чего нельзя сказать о «Спартаке»
Комментарии

Известный российский тренер Александр Григорян высказался о московском «Спартаке».

«Товарищеские матчи — важный элемент подготовки. Сейчас некоторые команды очень «тугие», чего нельзя сказать о «Спартаке». Он невероятно быстрый, видно, что методический подход Абаскаля отличается от многих российских тренеров. Другой вопрос, что много проблем в обороне.

Пока «Зениту» удаётся сохранять мотивацию игроков, «Спартаку» можно рассматривать только борьбу за второе место. В этом заслуга Семака, но и руководство «Зенита» понимает, что без мотивации любой топ‑клуб может рухнуть. Шансов сейчас нет.

Шесть очков можно отыграть, но мы накладываем мастерство игроков «Зенита» на мастерство игроков «Спартака». Мозес ничем не уступает игрокам «Зенита». Пруцев в матче с «Ботевом» как Иньеста выглядел. Они с Литвиновым так ускорили матч, что любо‑дорого было посмотреть.

Тавареш и Дуарте — не могу сказать, что прямо усиление. Тавареш — «двуногий» игрок, Дуарте — центральный защитник, у него тоже много положительных качеств. Не скажешь, что это усиление, эти ребята закроют освободившиеся позиции», – приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Дуарте дебютировал за «Спартак»! А победу принёс молодой воспитанник Дуарте дебютировал за «Спартак»! А победу принёс молодой воспитанник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023