Григорян: сейчас некоторые команды очень «тугие», чего нельзя сказать о «Спартаке»

Известный российский тренер Александр Григорян высказался о московском «Спартаке».



«Товарищеские матчи — важный элемент подготовки. Сейчас некоторые команды очень «тугие», чего нельзя сказать о «Спартаке». Он невероятно быстрый, видно, что методический подход Абаскаля отличается от многих российских тренеров. Другой вопрос, что много проблем в обороне.



Пока «Зениту» удаётся сохранять мотивацию игроков, «Спартаку» можно рассматривать только борьбу за второе место. В этом заслуга Семака, но и руководство «Зенита» понимает, что без мотивации любой топ‑клуб может рухнуть. Шансов сейчас нет.



Шесть очков можно отыграть, но мы накладываем мастерство игроков «Зенита» на мастерство игроков «Спартака». Мозес ничем не уступает игрокам «Зенита». Пруцев в матче с «Ботевом» как Иньеста выглядел. Они с Литвиновым так ускорили матч, что любо‑дорого было посмотреть.



Тавареш и Дуарте — не могу сказать, что прямо усиление. Тавареш — «двуногий» игрок, Дуарте — центральный защитник, у него тоже много положительных качеств. Не скажешь, что это усиление, эти ребята закроют освободившиеся позиции», – приводит слова Григоряна «Матч ТВ».