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Главному тренеру Хорватии Златко Даличу предложили возглавить «Аякс»

Главному тренеру Хорватии Златко Даличу предложили возглавить «Аякс»
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Главному тренеру сборной Хорватии Златко Даличу предложили возглавить амстердамский «Аякс». Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

По информации источника, руководство «Аякса» предложило возглавить команду Даличу и ещё двум неназванным тренерам. Хорватский специалист отклонил предложение амстердамцев. Двое других тренеров также отказались возглавить «Аякс».

Далич работает со сборной Хорватии с 2017 года. Под его руководством хорватская национальная команда добилась лучшего результата в своей истории на чемпионатах мира по футболу, завоевав серебро на мундиале 2018 года в России. На прошедшем мировом первенстве 2022 года в Катаре подопечные Далича также смогли добраться до медалей, взяв бронзу.

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