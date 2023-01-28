Главному тренеру Хорватии Златко Даличу предложили возглавить «Аякс»

Главному тренеру сборной Хорватии Златко Даличу предложили возглавить амстердамский «Аякс». Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

По информации источника, руководство «Аякса» предложило возглавить команду Даличу и ещё двум неназванным тренерам. Хорватский специалист отклонил предложение амстердамцев. Двое других тренеров также отказались возглавить «Аякс».

Далич работает со сборной Хорватии с 2017 года. Под его руководством хорватская национальная команда добилась лучшего результата в своей истории на чемпионатах мира по футболу, завоевав серебро на мундиале 2018 года в России. На прошедшем мировом первенстве 2022 года в Катаре подопечные Далича также смогли добраться до медалей, взяв бронзу.

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