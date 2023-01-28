«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Марко Ройсом о возможном переходе летом
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Представители «Манчестер Юнайтед» приступили к переговорам с капитаном дортмундской «Боруссии» Марко Ройсом о возможном переходе в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.
По информации источника, стороны обсуждают условия личного контракта футболиста. Действующее соглашение Ройса с дортмундской «Боруссией» рассчитано до лета 2023 года. После истечения срока действия контракта немецкий футболист сможет перейти в другую команду на правах свободного агента.
Напомним, Марко Ройс является воспитанником дортмундской «Боруссии» и выступает за основную команду с 2012 года. В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в девяти матчах Бундеслиги, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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