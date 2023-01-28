Тен Хаг высказался о возможных переходах в «Манчестер Юнайтед» в оставшиеся дни зимнего ТО
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что был бы не против усилить свою команду новыми футболистами в оставшиеся дни зимнего трансферного окна, но отметил, что принятие таких решений зависит не только от него.
«У меня есть идея. Если бы у меня была возможность (подписать новых игроков. — Прим. «Чемпионата») в ближайшие дни, я бы пошёл на такой шаг, но это зависит не только от меня», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В зимнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» совершил две арендные сделки. У «Бёрнли» был взят форвард Ваут Вегорст, а из «Кристал Пэлас» – вратарь Джек Батлэнд.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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