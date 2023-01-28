The Sun: Грэм Поттер отвёл игроков «Челси» в военные казармы для сплочения коллектива

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер решил прибегнуть к нестандартным методам для укрепления своего коллектива. Как сообщает издание The Sun, в минувший вторник наставник привёл своих игроков на военную базу недалеко от города Лисс в Хэмпшире.
В казармах не было никаких грубых вещей или жёстких упражнений — вместо этого Поттер решил развить интеллект своих игроков с помощью ряда умственных упражнений, чтобы заставить их думать и работать вместе. Таким образом тренер также хочет использовать паузу в чемпионате, чтобы помочь потоку новых игроков быстро освоиться в клубе.
Стоит отметить, что в период с 2011 по 2018 год, будучи менеджером шведского клуба «Эстерсунд», Поттер заставлял своих игроков ставить балет, писать театральные представления о викингах и исполнять перед публикой фольклорные песни в стиле рэп.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:
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