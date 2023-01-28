Тренер «Аль-Насра» заявил, что Роналду в будущем вернётся в Европу
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Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия предположил, как сложится карьера нападающего его команды Криштиану Роналду.
«Роналду — качественное усиление нашего состава, он создаст проблемы защитникам наших соперников. Это один из лучших нападающих в мире. Не думаю, что он завершит карьеру в «Аль-Насре». Роналду вернётся в Европу», — приводит слова Гарсии TalkSPORT.
Напомним, португалец дебютировал за «Аль-Наср» во встрече чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» на прошлых выходных. Тогда Криштиану помог команде одержать победу со счётом 1:0. В матче с «Аль-Иттихадом» в рамках Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» потерпел поражение со счётом 1:3. В обоих матчах Роналду не отметился результативными действиями.
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