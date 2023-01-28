Ивич: совсем скоро «Краснодар» будет одним из лидеров российского футбола

Тренер «Краснодара» Владимир Ивич считает, что под его руководством команда будет одним из лидером российского футбола.

Считаю, что у «Краснодара» прекрасное будущее. Клуб сделал много прекрасных вещей в прошлом, выступал в еврокубках. Считаю, что совсем скоро «Краснодар» будет одним из лидеров российского футбола. У команды есть своя философия, а руководители знают, чего хотят. Все хотят, чтобы ребята из академии выходили на поле вместе с большими игроками из разных стран. Думаю, это отличный подход, который принесёт «Краснодару» успех в будущем, — сказал Ивич в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».

45-летний Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года, заменив на этой должности Александра Сторожука.