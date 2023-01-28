Тренер «Жироны» Мичел: считаю, что ничья с «Барселоной» была бы самым справедливым исходом

Главный тренер «Жироны» Анхель Мичел прокомментировал поражение своей команды от «Барселоны» (0:1) в матче 19-го тура испанской Ла Лиги.

«Моя команда провела исключительный матч, чтобы сдержать сине-гранатовых, у которых есть всё, как в атаке, так и в защите. Считаю, что самым справедливым результатом была бы ничья. «Барселона» нанесла всего три удара по воротам. Это мало в сравнении с тем, что они обычно делают, и это означает, что моя команда работала очень хорошо.

Мы не позволили «Барселоне» играть в свою игру. Каталонцы пропустили всего шесть мячей в чемпионате, а у нас было два или три очень явных шанса сравнять счёт. Но я всё равно очень горжусь своим составом и тем, как мы сыграли сегодня», — приводит слова Мичела Sport.es.

«Жирона» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 19-й тур:

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