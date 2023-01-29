Григорян: мотивированный Дзюба не сбавил по сравнению с Дзюбой трёхлетней давности

Известный российский тренер Александр Григорян прокомментировал слухи о возможном переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в ЦСКА.
«Моё мнение, наверное, непопулярное — абсолютно уверен, что мотивированный Дзюба не сбавил по сравнению с Дзюбой трёхлетней давности. Значит, в Турции у него не было мотивации. Он человек, которому нужен вызов. Слово мотивирован для него — конфликт, сложная ситуация. Сейчас такой момент. Если он мотивирован, он поможет любой команде.
Кто‑то с иронией воспринимает эту ситуацию, но когда ты вживую видишь, как он ведёт единоборства… Я как‑то готовился к передаче и сделал подборку того, как он вёл единоборства с Джикией и Дивеевым. Это просто без шансов, без сопротивления. Защитникам будет «привет», если он будет мотивирован.
Я бы взял Дзюбу, использовал этот шанс, но Федотов — нестандартный тренер. Такое впечатление, что ЦСКА много лет искал тренера, он как свой. Его не устраивает ситуация, что «Зенит» уже чемпион, он очень амбициозный и может рассмотреть вариант с Дзюбой», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор».
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