Калачёв: цель «Чайки» — выход в Первую лигу. Но, учитывая судейскую тему, будет сложно

Тренер «Чайки» Тимофей Калачев рассказал о задачах клуба на вторую часть сезона. Клуб выступает во Второй лиге чемпионата России.



«Цель — возвращение в Первую лигу. Эту задачу никто не отменял. Понимаем, что есть отставание в пять очков от «Черноморца». «Ротор» не так далеко от нас. Вторая часть будет трудная и интересная. Но это хороший вызов.



Понятно, что непросто конкурировать с „Черноморцем“. К ним приходят новые футболисты, у них есть цель — попасть в Первую лигу. А учитывая специфику Второй лиги, в том числе судейскую тему… Скажем так, будет очень сложно. Ведь мы еще и отстаем», — приводит слова Тимофея Калачёва «РБ Спорт».



«Чайка» занимает второе место в турнирной таблице Второй лиги.