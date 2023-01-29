В «Локо» прокомментировали уход Керка в «Антверпен» на правах аренды

«Локомотив» сумел согласовать все документы по аренде «Антверпеном» нидерландского хавбека Гирано Керка, несмотря на всю сложность переговорного процесса. Об этом сообщил глава пресс‑службы московской команды Артем Загумённов.



На прошлой неделе железнодорожники заявили, что Керк ближайшие шесть месяцев будет выступать в аренде в «Антверпене». В субботу, 28 января, бельгийцы подтвердили переход игрока, который, согласно сообщению на официальном сайте, воспользовался разрешением ФИФА о приостановлении действия соглашения с российским клубом.

«Последняя информация по Керку такова: голландец проведет оставшуюся часть сезона за футбольный клуб «Антверпен». «Локомотив» получил определенную финансовую выгоду от перехода футболиста. Несмотря на сложность переговоров, в итоге нами были согласованы все необходимые документы, которые мы получили. Теперь мы можем говорить о завершении сделки с юридической точки зрения. Играть за «Антверпен» он будет до 30 июня, — приводит слова Загумённова «Матч ТВ».

Керк перебрался в «Локомотив» в сентябре 2021 года, подписав контракт на четыре года. В составе команды 27‑летний футболист провёл 51 матч, забил восемь мячей и сделал пять ассистов.