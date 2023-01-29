Игрок «Зенита» Козлов сообщил, что Аршавин видит в нём потенциал

Хавбек «Зенита» Данила Козлов заявил, что заместитель генерального директора сине-бело-голубых Андрей Аршавин видит в нём потенциал, отметив, что такое отношение позволяет добиваться прогресса в игре. 17-летний футболист с основным составом петербуржцев отправился на катарский сбор.
Официальных матчей за «Зенит» юный игрок на данный момент не провёл.
«С Андреем Сергеевичем у меня было много бесед, не всегда они самые приятные. Я точно знаю, что он хорошо ко мне относится. Его вклад в то, что я здесь, большой. Он видит во мне потенциал, поэтому иногда подстёгивает, подкалывает на поле и за полем. Он весёлый человек.
Узнал что поеду на сбор, за два-три дня, мне администратор «молодёжки» сказал об этом. Произошло спонтанно, ничто не предвещало, сообщили, что должен вылетать. Подумал, что это шанс, когда я могу всё показать, потому что эти сборы интенсивнее. Если правильно воспользуюсь шансом, смогу зацепиться за основной состав, сыграть в официальных встречах. Наладить тесное общение ни с кем (из игроков основного состава) пока не получается, ходим молодёжным составом. Буду пытаться налаживать (контакт)», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».
Санкт-петербургская команда располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака 42 балла.
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