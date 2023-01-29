Фищенко: «Локомотив» не должен так играть, «Родина» не уступает клубу с таким брендом
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Полузащитник «Родины» Руслан Фищенко поделился эмоциями от проведённого товарищеского матча с «Локомотивом» (1:2).
«Как по мне, «Локомотив» не должен так играть: у них было два момента в первом тайме после угловых и два гола. Мы же могли забить раза четыре.
Это заслуга «Родины»? Согласен. «Родина» – очень сильный клуб. У нас на тренировках все пашут, и мы ни в чём не уступаем клубу РПЛ с таким мощным брендом», — приводит слова Фищенко пресс-служба «Родины» на официальном сайте.
22-летний Фищенко стал игроком «Родины» после первой части нынешнего сезона, перейдя из «Уфы». В прошлой кампании полузащитник вместе с командой из Башкортостана вылетел из Российской Премьер-Лиги. Контракт с «Родиной» у Фищенко действует до лета 2026 года.
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