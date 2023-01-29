Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс пропустит матч Примеры впервые с 2016 года

Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс впервые с 2016 года пропустит матч испанской Ла Лиги. Он не попал в заявку своей команды на гостевую игру 20-го тура с «Сельтой» из-за мышечного повреждения. В последний раз он пропустил матч команды из Бильбао в национальном первенстве 7 апреля 2016 года — тогда баски встречались с «Малагой».
Напомним, Иньяки Уильямс провёл всю свою карьеру в «Атлетике». На его счету 80 забитых мячей и 52 результативных передачи в 362 матчах за этот клуб. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в € 25 млн. За «Атлетик» также выступает брат Иньяки – 20-летний Нико Уильямс.
Баски занимают восьмую позицию в турнирной таблице испанского первенства, набрав 26 очков в 18 матчах.
«Атлетик Б» — «Вильярреал». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур. 1:0. И. Уильямс («Атлетик Б») реализует рандеву с Рульи
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