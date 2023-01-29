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Йоканович отреагировал на вопрос о преимуществе «Зенита» в РПЛ

Йоканович отреагировал на вопрос о преимуществе «Зенита» в РПЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос, смогут ли бело-голубые догнать «Зенит» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Я не думаю об этом. Все мои мысли о следующей тренировке. Нужно идти вперёд шаг за шагом. Я не работаю в букмекерской конторе, так что не могу ответить на ваш вопрос. Хочу, чтобы моя команда прогрессировала, и в конце сезона мы увидим, где окажемся. Конечно, мы стремимся вверх, и всякое может случиться. Но у «Зенита» есть большое преимущество, а проигрывают они не часто, так что их позиции предпочтительнее», — приводит слова Йокановича официальный сайт московского «Динамо».

«Зенит» (42) возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Динамо» (29) располагается на четвёртой строчке.

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