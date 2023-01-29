Стипиди: Федотов не мог придумать такое, чтобы взять Дзюбу в ЦСКА

Футбольный функционер Павел Стипиди высказался на тему возможного перехода форварда Артёма Дзюбы в московский ЦСКА.
«Я уверен, что Федотов не мог придумать такого, чтобы взять Дзюбу. На какую позицию? Когда он сегодня не то, чтобы не играл, он отыгранный материал! Сегодня ЦСКА в этой позиции намного сильнее. Я считаю это чушью собачьей, придумал кто-то очередную утку и закинул в СМИ!
Уже не знают, куда деть этого Дзюбу, он уже и в «Крыльях Советов» был, и в «Торпедо», он в ЦСКА уже дошёл. Ему самому не противно, что про него столько слухов. Он бы сам уже определился, чего хочет! Я считаю, что это чушь собачья!» — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.
Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 29 очков.
- 29 января 2023
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