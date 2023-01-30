Магнуссон: каждый в России должен посещать футбол без Fan ID. Это просто нелепо!

Бывший футболист ЦСКА Хёрдур Магнуссон раскритиковал введение в России «паспорта болельщика» (Fan ID).

«К сожалению, я мало знаю об этом. Но, конечно, каждый в России должен посещать футбол без какого-либо Fan ID. Это просто нелепо! Наш вид спорта предназначен для людей, и это не должно происходить таким образом.



Наша арена без фанатов ЦСКА — это просто театр. Болельщики ЦСКА всегда дают дополнительный стимул и мотивацию. Представь, что теперь у тебя её нет», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

С начала сезона-2022/2023 «паспорт болельщика» на матчах Российской Премьер-Лигах тестировался на стадионах в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. C весенней части Fan ID будет необходим для посещения всех матчей чемпионата России.

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