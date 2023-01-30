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Моуринью: «Рома» заставила «Наполи» страдать. Мы напугали их. Но футбол несправедлив

Моуринью: «Рома» заставила «Наполи» страдать. Мы напугали их. Но футбол несправедлив
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Наполи» в матче итальянской Серии A (1:2), заявив, что результат не отражает хода игры.

«Мы показывали действительно хороший футбол с первых минут. После гола Осимхена мы ещё минут 10-15 чувствовали несправедливость. Мы контролировали ситуацию, высоко прессинговали, отбирали мяч, хорошо защищались.

Это может прозвучать странно, но бывают такие матчи, в которых вы вышли проигравшими, но обрели гораздо большую уверенность в своих силах, чем раньше. Это игра была как раз из таких. Мы заставили «Наполи» страдать больше, чем любая другая команда до этого. Мы заставили всех на стадионе чувствовать себя опустошёнными. Мы их напугали.

Иногда футбол несправедлив, иногда проигрывает команда, которая меньше всего этого заслуживает. Временами мы побеждали незаслуженно, но сегодня, мне кажется, мы заслужили победу», — приводит слова Моуринью DAZN.

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