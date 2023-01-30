«Ради чего приезжать?» Матч-агент рассказала, почему клубы РПЛ не тренируются в Испании

Матч-агент ФИФА Ирина Полянская рассказала, почему клубы Российской Премьер-Лиги не проводят зимние учебно-тренировочные сборы сезона-2022/2023 в Испании. По её словам, в этой стране российским клубам не с кем играть.

«Европейские команды с нами не играют, а ради чего тогда приезжать в Испанию — просто в гостинице сидеть и тренироваться? Нужны товарищеские матчи, а играть не с кем. В Турции, например, с нами играют только сербы и болгары», – сказала Полянская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится 3 марта. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка в 17 матчах и занимает первое место в турнирной таблице.