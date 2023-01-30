«Ради чего приезжать?» Матч-агент рассказала, почему клубы РПЛ не тренируются в Испании
Поделиться
Матч-агент ФИФА Ирина Полянская рассказала, почему клубы Российской Премьер-Лиги не проводят зимние учебно-тренировочные сборы сезона-2022/2023 в Испании. По её словам, в этой стране российским клубам не с кем играть.
«Европейские команды с нами не играют, а ради чего тогда приезжать в Испанию — просто в гостинице сидеть и тренироваться? Нужны товарищеские матчи, а играть не с кем. В Турции, например, с нами играют только сербы и болгары», – сказала Полянская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится 3 марта. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка в 17 матчах и занимает первое место в турнирной таблице.
Комментарии
- 30 января 2023
-
11:25
-
11:25
-
11:19
-
11:15
-
11:12
-
11:11
-
11:04
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:56
-
10:38
-
10:35
-
10:25
-
10:15
-
10:10
-
10:08
-
09:53
-
09:45
-
09:44
-
09:42
-
09:35
-
09:27
-
09:21
-
09:20
-
09:15
-
09:04
-
08:55
-
08:54
-
08:52
-
08:47
-
08:31
-
08:30
-
08:30
-
08:05
Партнерский контент