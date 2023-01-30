«Рома» хочет продать Карсдорпа, но получает предложения только об аренде

Итальянская «Рома» хочет продать защитника нидерландского Рика Карсдорпа. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Никола Скира.
По информации источника, «Рома» ищет варианты по переходу Карсдорпа в другой клуб на постоянной основе, однако получает только предложения по аренде от команд итальянской Серии A, французской Лиги 1 и английской Премьер-лиги. Нидерландец может остаться в римской команде. Главный тренер «волков» Жозе Моуринью, ранее подвергший игру Карсдорпа критике, может простить футболиста, в случае, если тот останется в клубе.
27-летний Карсдорп перешёл в «Рому» в 2017 году. Нидерландский защитник сыграл за римский клуб 122 матча, в которых отметился одним забитым мячом и 13 результативными передачами.
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- 30 января 2023
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