Моуринью: Осимхен — фантастический игрок, того же уровня, что и Дрогба. Но Дидье не нырял

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил выступление нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в матче между командами (1:2), сравнив его с легендарным форвардом Дидье Дрогба и отметив, что игроку неаполитанцев следует изменить свой стиль игры и меньше симулировать.

«Осимхен — игрок того же уровня, что и Дрогба. Но Дидье не нырял. Я бы купил Виктора, если бы работал в клубе с большими деньгами. Но если он когда-нибудь отправится в Англию, ему придётся измениться, потому что в Италии терпят такое поведение, а в Премьер-лиге к нему будут относиться жёстче.

Я сказал Осимхену после матча, что он забил прекрасный гол и что ему нужно перестать так много нырять. Его гол был фантастическим. Он сделал то же самое, что и в прошлом сезоне против нас. Осимхен — фантастический игрок, но он не должен нырять», — приводит слова Моуринью DAZN.

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