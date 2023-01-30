Сарвели: для Пиняева и Глушенкова переход в «Локомотив» — это шаг вперёд

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели поделился мнением по поводу перехода Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в московский «Локомотив». Напомним, Сарвели также выступал за «Крылья», откуда перебрался в «Сочи».

«Это два хороших, квалифицированных футболиста. Надеюсь, что у них все получится в «Локомотиве». Я желаю им удачи.

Правильно ли поступили ребята, перейдя в команду из зоны вылета? Не так давно в Первую лигу вылетало «Динамо», в прошлом сезоне очень низко был «Спартак». Такое случается у всех, а в «Локомотиве» не каждый сможет поиграть. Для ребят это шаг вперед", — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».

Напомним, «Локомотив» в 17 матчах набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Нынешний розыгрыш чемпионата России возобновится 3 марта. В первом матче после перерыва «Локомотив» сыграет с «Ростовом» 4 марта.