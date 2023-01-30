Мостовой — о штрафах Галактионова в «Локо»: футбол не может существовать без мата
Поделиться
Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал штрафы, которые ввёл главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов за использование мата.
«А где Галактионов запрещает материться? Я всю жизнь играл в футбол, играл во многих странах — везде и на всех языках я слышал матерные слова. От этого футбол не менялся и ничего не происходило. Конечно, футбол не может существовать без мата, потому что это эмоции.
Я сам не люблю ругаться матом, но на поле и в раздевалке без этого никак. В футбол без эмоций не играют. Галактионову лучше не думать об этом, потому что в футболе без матерных слов невозможно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 30 января 2023
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:27
-
15:27
-
15:21
-
15:17
-
15:12
-
15:10
-
15:09
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:45
-
14:44
-
14:25
-
14:24
-
14:20
-
14:19
-
14:17
-
14:12
-
14:03
-
13:55
-
13:40
-
13:37
-
13:34
-
13:31
-
13:30
-
13:19
-
13:19
-
13:10
-
13:05
Партнерский контент