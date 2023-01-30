Мостовой — о штрафах Галактионова в «Локо»: футбол не может существовать без мата

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал штрафы, которые ввёл главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов за использование мата.



«А где Галактионов запрещает материться? Я всю жизнь играл в футбол, играл во многих странах — везде и на всех языках я слышал матерные слова. От этого футбол не менялся и ничего не происходило. Конечно, футбол не может существовать без мата, потому что это эмоции.



Я сам не люблю ругаться матом, но на поле и в раздевалке без этого никак. В футбол без эмоций не играют. Галактионову лучше не думать об этом, потому что в футболе без матерных слов невозможно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.