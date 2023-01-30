Валерий Непомнящий считает, что уход Малкома будет большой проблемой для «Зенита»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что возможный уход бразильского нападающего Малкома из «Зенита» станет серьёзной проблемой для санкт-петербургского клуба.
«Я считаю, что уход Малкома будет большой проблемой для «Зенита». Это точно скажется на команде. Конечно же, потеря ключевого игрока — шанс для конкурентов по турнирной таблице. Но Семак уже привык выходить из разных ситуаций. У «Зенита» длинная скамейка, там есть много сборников. Думаю, что они смогут найти замену бразильцу», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Малком стал футболистом «Зенита» в августе 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40 млн. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах за санкт-петербургский клуб. На счету 25-летнего футболиста 15 голов и пять результативных передач.
- 30 января 2023
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