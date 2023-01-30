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Валерий Непомнящий считает, что уход Малкома будет большой проблемой для «Зенита»

Валерий Непомнящий считает, что уход Малкома будет большой проблемой для «Зенита»
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что возможный уход бразильского нападающего Малкома из «Зенита» станет серьёзной проблемой для санкт-петербургского клуба.

«Я считаю, что уход Малкома будет большой проблемой для «Зенита». Это точно скажется на команде. Конечно же, потеря ключевого игрока — шанс для конкурентов по турнирной таблице. Но Семак уже привык выходить из разных ситуаций. У «Зенита» длинная скамейка, там есть много сборников. Думаю, что они смогут найти замену бразильцу», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Малком стал футболистом «Зенита» в августе 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40 млн. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах за санкт-петербургский клуб. На счету 25-летнего футболиста 15 голов и пять результативных передач.

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