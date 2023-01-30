Уткин — о возможном уходе Малкома: мотивация легионеров играть в РПЛ всё более туманна

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Малкома в «Пари Сен-Жермен».



«Надеюсь, на этой неделе прояснится вопрос перехода Малкома в «ПСЖ». То французы его хотят, то нет, то хотят воспользоваться правилом ФИФА, по которому можно покинуть российский клуб и не платить ему, хотя это вроде бы отрицается. Так или иначе, меня это очень развлекает, потому что я не понимаю, куда при составе «ПСЖ» им ещё и Малком.



Сам футболист ничего не отрицает, Клаудиньо вот тоже хотел уйти. Как вы знаете, у «Зенита» есть бразильская франшиза, у них на депозите лежит сумма и они могут оттуда взять ещё много игроков. Это почти шутка, но на самом деле – почти правда.



Меня даже не столько интересует, потеряет ли «Зенит» деньги на этой истории. Если два ведущих игрока хотят покинуть клуб, стоит подумать, какова мотивация качественных легионеров играть за российские клубы. А она всё более туманна», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.