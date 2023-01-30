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Сёмин оценил игру Алексея Миранчука в матче с «Эмполи»

Сёмин оценил игру Алексея Миранчука в матче с «Эмполи»
Алексей Миранчук
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру экс-полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука за «Торино» в матче Серии А с «Эмполи». Россиянин вышел на замену и стал автором результативной передачи. Туринцы сумели сыграть вничью, уступая по ходу встречи 0:2.

«Смотрю все матчи Миранчука. Мне нравится, как Лёша сейчас играет. У него стало больше игрового времени, он его эффективно использует. Есть забитые голы, передачи. Правда, мне не понятно, почему в матче с «Эмполи» он вышел на замену. Предыдущая игра у него получилась прекрасной. Леша, наверное, был лучшим игроком. Его действия нравятся всем в Италии.

Можно ли назвать его ключевым игроком «Торино»? Я бы назвал Миранчука ключевым футболистом. Не знаю, сделает ли это тренер. В последнем матче Алексей вышел на замену и совершенно изменил игру. Свёл матч к ничьей. «Торино» стал похож на команду. А без Миранчука «Торино» слабо выглядел. Ключевой он? Для меня — да. Как другим — не знаю.

Как его игра изменилась с момента выступления за «Локомотив»? Я не вижу никаких изменений. Стал немножко больше бить и играть на команду. Но так — не вижу разницы.

Возможен ли его переход в более сильный клуб? Во-первых, нужно закончить чемпионат, а потом об этом говорить. Итальянцы за ним смотрят. Пока он в аренде. Будет хорошо играть — будут другие предложения. Но сейчас я не готов на это ответить», — приводит слова Сёмина «Комсомольская правда».

В текущем сезоне Серии А Алексей Миранчук вышел на поле 14 раз, забил четыре гола и стал автором двух результативных передач. В туринском клубе он выступает на правах аренды, права на россиянина принадлежат «Аталанте».

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