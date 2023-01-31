Сергеев – о драке со «Спартаком»: Промес зачинщик, но остался безнаказанным. Несправедливо

Форвард «Зенита» Иван Сергеев рассказал о драке в матче со «Спартаком» в групповом этапе Кубка России.



«Напряжённая игра. Нам нужно было побеждать. Но в конце получилось так, что Промес стал провоцировать Барриоса. Началась суета, драка. До сих пор не понимаю, почему его не удалили. Хотя он зачинщик. Но остался безнаказанным. Это несправедливо. При этом многих других удалили. Понятно, что захлестнули эмоции, большой накал. Но всё-таки уже пора оставить эту историю в прошлом», – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Сергеев провёл за «Зенит» 15 встреч, забил шесть голов и стал автором четырёх результативных передач.



Полное интервью с Иваном Сергеевым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».