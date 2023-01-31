Горшков: Малкому нужно переходить в «ПСЖ», если для него важна спортивная составляющая

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о возможном переходе нападающего санкт-петербургского клуба Малкома в «Пари Сен-Жермен».

«Малкому нужно переходить в «ПСЖ». Это большой клуб с задачами, возможностями. Если для Малкома важна спортивная составляющая, то, конечно, ему надо туда идти.

Стоит ли Малком 40 млн, которые за его трансфер просит «Зенит»? На него клуб тоже потратил приличную сумму. Малком стоит 40 млн евро, поэтому «Зенит» хочет за него столько денег», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Напомним, Малком стал футболистом «Зенита» в августе 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40 млн. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах, в которых забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.