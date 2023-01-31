Михаил Кержаков назвал лучшего вратаря на чемпионате мира-2022

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим вратарём недавно завершившегося чемпионата мира в Катаре.

«Лучший вратарь мира? Аргентинец Эмилиано Мартинес последние три года сиял, но на чемпионате мира сыграл ниже уровня, который у него есть. Для меня лучший на ЧМ‑2022 — Доминик Ливакович из Хорватии.



Стоял выбор между Ливаковичем и Бону из Марокко, но Бону сыграл на своём уровне. А Ливакович сыграл — по тем матчам, что я видел на чемпионате мира — лучше своего уровня. В сериях пенальти тащил, провёл турнир без ошибок. С Бразилией матч вообще в соло вытащил», — приводит слова Михаила Кержакова „Матч ТВ“.

Напомним, чемпионом мира-2022 стала сборная Аргентины, обыгравшая в финальном матче Францию.

Самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре