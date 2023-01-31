Форвард «Зенита» Сергеев: Месси теперь – лучший игрок в истории
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Российский нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался об успехах Лионеля Месси в контексте победы сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.
«Смотрел много матчей чемпионата мира. Не все полностью, правда. Переживал за Месси. Думаю, он заслужил своей игрой титул чемпиона мира. На клубном он выиграл всё. Оставался последний шаг. И он внёс большой вклад в этот успех.
Что касается финала – то уникальный матч. Франция горела 0:2, вытащила матч, а дальше пенальти. Эмоции очень сильные. Думаю, это матч номер один. А Месси теперь лучший игрок в истории, – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Иваном Сергеевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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