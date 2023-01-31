ЦСКА объявил об уходе Адольфо Гайча в «Верону» на правах аренды

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в итальянской «Вероне» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба московской команды в телеграм-канале.

«Соглашение с итальянским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. Перед уходом в аренду Адольфо продлил контракт с красно-синими на полгода», — сказано в сообщении.

Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». С тех пор нападающий дважды отправлялся в другие команды на правах аренды, выступая за «Беневенто» (Италия) и «Уэску» (Испания). За ЦСКА Гайч в 30 матчах забил три гола и отдал три результативные передачи.

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