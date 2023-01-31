Яровинский: вылет «Рубина» в Первую лигу — трагическая история, но не клеймо

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался по поводу вылета казанской команды в Первую лигу по итогам сезона-2021/2022. Функционер назвал вылет «Рубина» трагической историей, а также рассказал, почему не был уволен тренер команды Леонид Слуцкий.

«Вылет в Первую лигу — не клеймо. В спорте иногда надо получить по голове, чтобы потом подняться. Вылет «Рубина» — трагическая история, но «клеймо» — слишком громко сказано.



В Европе за вылет в низшую лигу сразу увольняют тренера? Согласен. Но это если вылет случился по спортивным причинам. А когда из команды уходят семь игроков стартового состава, спортивный принцип нарушается. В моем понимании остаться в «Рубине» после вылета и попытаться выправить ситуацию было правильно», — приводит слова Яровинского Sport24.