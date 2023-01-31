Сергеев – о Fan ID: «Зениту» будет не хватать фанатов. Надеюсь, стороны урегулируют вопрос

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о паспорте болельщика — Fan ID, который со второй части сезона РПЛ будет необходим для посещения всех матчей турнира. С введением Fan ID с начала текущего сезона посещаемость игре российского первенства значительно сократилась.

«Понятно, что нам будем не хватать болельщиков. Они всегда гонят вперёд. Для всех команд приоритет, чтобы зрителей на футболе было как можно больше. Они реальная поддержка. Активных фанатов будет не хватать. Но, надеюсь, стороны урегулируют вопрос, и поддержка вернётся», – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

27-летний Сергеев перешёл в клуб из Санкт-Петербурга 10 января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провёл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, забил девять мячей и ещё пять раз ассистировал партнёрам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн.