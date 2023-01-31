Созин: «Зениту» надо скорее отпускать Малкома, шанса поиграть с Месси может больше не быть

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об интересе «Пари Сен-Жермен» к форварду санкт-петербургского «Зенита» Малкому.



«Малкому надо бежать в «ПСЖ»! Если лучший клуб планеты действительно хочет забрать игрока «Зенита», то думать тут не нужно. Конечно, в этом интересе есть огромная заслуга клуба, здорово, что игроками РПЛ интересуются такие команды. Но «Зениту» надо не обсуждать условия по Малкому, а скорее его отпускать – такого шанса поиграть с Месси и Мбаппе может больше не быть», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Малком стал футболистом «Зенита» в августе 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40 млн. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах, в которых забил 15 голов и сделал пять результативных передач.