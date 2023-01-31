«Арсенал» отдал форварда Маркиньоса в аренду «Норвичу» до конца сезона

Форвард «Арсенала» Маркиньос перешёл в «Норвич» на правах аренды до конца текущего сезона.



«Я очень рад присоединиться к «Норвичу» и с нетерпением жду возможности сыграть в первом матче за клуб. Английский футбол интенсивней бразильского, но я постараюсь адаптироваться, чтобы помочь своей новой команде. Болельщики могут быть уверены, что я приложу максимум усилий», — приводит слова футболиста официальный сайт «канареек».



В текущем сезоне 19-летний Маркиньос провёл за «канониров» пять матчей во всех турнирах, забил один гол и стал автором одной результативной передачи.



«Норвич», который выступает в Чемпионшипе, занимает в турнирной таблице шестую строчку.

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