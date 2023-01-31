Булыкин: Сердар Азмун хочет вернуться в «Зенит», где его все любят и платят большие деньги

Бывший форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун, который сейчас защищает цвета немецкого «Байера», хочет вернуться в российский клуб.
«У Азмуна не получилось в «Байере». Наверное, он хочет вернуться в «Зенит», где ещё и платят больше. Посмотрим, как сложится эта история. Но если [там] ничего не получится, то он вернётся в «Зенит», где его все любят и будут платить большие деньги», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год. В Российской Премьер-Лиге он также играл за «Рубин» и «Ростов».
В текущем сезоне Бундеслиги игрок провёл за «Байер» десять матчей, не сумев отметиться результативными действиями.
- 31 января 2023
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