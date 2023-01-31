Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Сердара Азмуна в «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слухи о возможном возвращении иранского форварда Сердара Азмуна в «Зенит». Сейчас футболист защищает цвета леверкузенского «Байера».
«Это было бы хорошо и для «Зенита», и для Азмуна. Мы про него уже забыли — больше года не играет. Для «Зенита» его возможное возвращение — это очень хорошо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что сине-бело-голубые не ведут переговоров о переходе игрока.
Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год. В Российской Премьер-Лиге он также выступал за «Рубин» и «Ростов». Зимой 2022 года Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года.
В текущем сезоне Бундеслиги игрок провёл за леверкузенцев десять матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.
- 31 января 2023
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