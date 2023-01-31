В «Баварии» прокомментировали переход Жоау Канселу

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал подписание контракта с португальским защитником Жоау Канселу.

«Мы очень рады, что Жоау Канселу теперь будет играть за «Баварию». Сейчас мы взяли его в аренду, а летом у нас есть возможность подписать его на постоянной основе. Жоау — игрок, о котором мы думали некоторое время, потому что мы очень ценим его качества. Он оптимально вписывается в нашу систему благодаря его атакующему стилю игры и динамичности, его менталитет и опыт очень хорошо подходят нашей команде. Я убеждён, что Жоау поможет нам в ближайшие недели и месяцы, когда нужно будет выигрывать титулы», — приводит слова Хасана Салихамиджича официальный сайт ФК «Бавария».