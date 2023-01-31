Жоау Канселу прокомментировал свой переход в «Баварию»

Португальский защитник Жоау Канселу прокомментировал свой переход из «Манчестер Сити» в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.
«Бавария» — великий клуб, один из лучших в мире. Играть в одной команде с такими выдающимися футболистами — огромная мотивация для меня. Я знаю, что этот клуб живёт ради того, чтобы бороться за титулы и выигрывать их каждый год. Мной также движет жажда успеха. Я сделаю всё возможное для побед «Баварии», — приводит слова Канселу официальный сайт мюнхенцев.
Напомним, 28-летний португалец подписал с «Баварией» контракт до конца сезона-2022/2023. Также в соглашении сторон предусмотрена опция выкупа Канселу ближайшим летом. Сумма полноценного выкупа Жоау Канселу для «Баварии», по данным СМИ, составляет € 70 млн.
Сообщалось, что основной причиной ухода португальского защитника из «Манчестер Сити» является конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой, а также отсутствие игрового времени. Футболист выступал за «горожан» с лета 2019 года, перейдя из «Ювентуса» за сумму около € 65 млн.
- 31 января 2023
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