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«Оренбург» проиграл болгарскому клубу в товарищеском матче

«Оренбург» проиграл болгарскому клубу в товарищеском матче
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Сегодня, 31 января, состоялся товарищеский матч, в котором встречались «Оренбург» и болгарская «Славия». Стартовый свисток на «Глория Спортс Арене» в Белеке (Турция) прозвучал в 15:30 мск. «Славия» одержала победу со счётом 2:1.

На 15-й минуте Николай Титков вывел «Оренбург» вперёд, реализовав 11-метровый удар. «Славия» сравняла счёт на 22-й минуте усилиями Тони Тасаева, а спустя четыре минуты Кристиан Добрев принёс клубу из Софии победу.

Ранее подопечные Марцела Лички провели два контрольных матча на первом сборе: уступили ЦСКА (0:1) и сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3).

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков после 17 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 января 2023, вторник. 15:30 МСК
Славия С
София, Болгария
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург, Россия
0:1 Титков – 15'   1:1 Тасев – 22'   2:1 Добрев – 26'
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