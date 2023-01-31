«Оренбург» проиграл болгарскому клубу в товарищеском матче
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Сегодня, 31 января, состоялся товарищеский матч, в котором встречались «Оренбург» и болгарская «Славия». Стартовый свисток на «Глория Спортс Арене» в Белеке (Турция) прозвучал в 15:30 мск. «Славия» одержала победу со счётом 2:1.
На 15-й минуте Николай Титков вывел «Оренбург» вперёд, реализовав 11-метровый удар. «Славия» сравняла счёт на 22-й минуте усилиями Тони Тасаева, а спустя четыре минуты Кристиан Добрев принёс клубу из Софии победу.
Ранее подопечные Марцела Лички провели два контрольных матча на первом сборе: уступили ЦСКА (0:1) и сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3).
«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков после 17 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42).
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