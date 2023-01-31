Актриса Риз Уизерспун выразила желание стать инвестором «Арсенала»
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Американская актриса Риз Уизерспун рассказала, что болеет за «Арсенал», и призналась, что хотела бы стать инвестором лондонского клуба.
«Если в «Арсенале» есть место для инвестора, я и мои сыновья были бы в восторге. Это наша любимая команда. Мы смотрели игру на днях, это было невероятно. Это наша команда», — приводит слова Уизерспун BBC.
Риз Уизерспун наиболее известна по ролям в комедии «Блондинка в законе» и сериале «Большая маленькая ложь». В прошлом году актриса инвестировала в клуб МЛС «Нэшвилл».
Лондонский «Арсенал» в 19 матчах набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров также входят «Манчестер Сити» (45) и «Ньюкасл Юнайтед» (39).
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