Анзор Кавазашвили: надо забыть Тедеско — он бросил «Спартак». Не понимаю таких мужчин

Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о назначении бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на пост наставника национальной команды Бельгии.

«Меня абсолютно не волнует будущее Доменико Тедеско. Никаких торжеств из-за его назначения в сборную Бельгии у меня нет. Меня волнуют только настоящие и будущие тренеры «Спартака». Почему я должен переживать за Тедеско? Его здесь научили работать, а он взял и сбежал, придумав глупую причину.

Всё свалил на свою семью. Почему семья не могла к нему приехать — никто не может понять. Он просто бросил «Спартак». Ничего не мешало работать в Москве. Я таких мужчин не понимаю. Помнить нам нужно Карреру, который принёс клубу золотые медали. Тедеско нужно забыть», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.