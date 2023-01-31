Анзор Кавазашвили: надо забыть Тедеско — он бросил «Спартак». Не понимаю таких мужчин

Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о назначении бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на пост наставника национальной команды Бельгии.
«Меня абсолютно не волнует будущее Доменико Тедеско. Никаких торжеств из-за его назначения в сборную Бельгии у меня нет. Меня волнуют только настоящие и будущие тренеры «Спартака». Почему я должен переживать за Тедеско? Его здесь научили работать, а он взял и сбежал, придумав глупую причину.
Всё свалил на свою семью. Почему семья не могла к нему приехать — никто не может понять. Он просто бросил «Спартак». Ничего не мешало работать в Москве. Я таких мужчин не понимаю. Помнить нам нужно Карреру, который принёс клубу золотые медали. Тедеско нужно забыть», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 31 января 2023
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