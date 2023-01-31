Владимир Федотов высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мы со стороны Азиатской конфедерации так и не услышали, как это всё будет выглядеть и происходить. Была создана рабочая группа, но слава богу, что не было принято скоропалительных решений. Группа разберётся: взвесит все за и против. Мы всегда были представлены в УЕФА — не хотелось бы покидать организацию», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 24 января прошла встреча представителей Российского футбольного союза (РФС) с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на которой рассматривалось возвращение российских команд в международные турниры. При этом никаких конкретных решений по итогам встречи принято не было.