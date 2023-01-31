Каррера: Промес и Малком — игроки одного уровня

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о форварде «Спартака» Квинси Промесе и нападающем «Зенита» Малкоме.

«Промес и Малком – игроки одного уровня. Оба одинаково хороши», — сказал Каррера в интервью «РБ Спорт».

Отметим, что Промес и Малком являются лучшими бомбардирами «Спартака» и «Зенита» соответственно в чемпионате России сезона-2022/2023.



В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 42 очка в 17 матчах. «Спартак» находится на втором месте, имея в активе 36 очков. Команды провели четыре очных матча в сезоне. Игра за Суперкубок завершилась победой «Зенита» (4:0), как и матч РПЛ (2:1). В играх группового этапа Кубка России «Спартак» выиграл матч в Москве (3:0), а в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал победу в серии пенальти (4:2, 0:0 в основное время).