Романо: «Манчестер Юнайтед» арендовал хавбека «Баварии» Забитцера

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, стороны достигли соглашения. Сообщается, что опция выкупа трансфера Забитцера по истечении срока действия арендного соглашения не предусмотрена.
Напомним, Забитцер перешёл в мюнхенский клуб летом 2021 года из « РБ Лейпциг» за € 15 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «Баварию» 24 встречи, забил один гол и стал автором одной результативной передачи. Ранее сообщалось, что Забитцер может стать заменой травмированному хавбеку «Манчестер Юнайтед» Кристиану Эриксену.
«Манчестер Юнайтед» в 20 матчах набрал 39 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023.
- 31 января 2023
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