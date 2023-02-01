Фабрицио Романо: Энцо Фернандес подписал контракт с «Челси»

«Челси» подписал контракт с полузащитником «Бенфики» Энцо Фернандесом.



Все документы подписаны между клубами, сообщает журналист Фабрицио Романо. Контракт будет действовать до июня 2031 года.



Ранее сообщалось, что лондонцы готовы заплатить за трансфер игрока более € 130,5 млн.



Энцо Фернандес выступал за «Бенфику» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне аргентинец забил четыре гола и сделал семь результативных передач в 29 встречах за команду во всех соревнованиях.



«Челси» располагается на десятом месте турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера одержали 8 побед и набрали 29 очков. Следующий матч у лондонская команда сыграет с «Фулхэмом» 3 февраля дома.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча: