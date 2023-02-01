Фабрицио Романо: Энцо Фернандес подписал контракт с «Челси»
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«Челси» подписал контракт с полузащитником «Бенфики» Энцо Фернандесом.
Все документы подписаны между клубами, сообщает журналист Фабрицио Романо. Контракт будет действовать до июня 2031 года.
Ранее сообщалось, что лондонцы готовы заплатить за трансфер игрока более € 130,5 млн.
Энцо Фернандес выступал за «Бенфику» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне аргентинец забил четыре гола и сделал семь результативных передач в 29 встречах за команду во всех соревнованиях.
«Челси» располагается на десятом месте турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера одержали 8 побед и набрали 29 очков. Следующий матч у лондонская команда сыграет с «Фулхэмом» 3 февраля дома.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча:
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